У грузового судна повредилась стойка шасси при посадке в аэропорту Иркутска

Авиационное происшествие случилось в половине пятого вечера 3 декабря. Сейчас проводится проверка. Как рассказали в Байкало-Ангарской транспортной прокуратуре, предварительно около 16:26 в аэропорту при посадке воздушного судна Ан-26 авиакомпании “ИрАэро” повреждена передняя стойка.