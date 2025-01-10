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Царьград

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Украина: более 600 обысков для пресечения нелегального выезда военнообязанных

Украина: более 600 обысков для пресечения нелегального выезда военнообязанных

На Украине развернута масштабная спецоперация: более 600 обысков проводятся для пресечения нелегальных каналов выезда военнообязанных.

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