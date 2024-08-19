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  • Гарий Щерба
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    расстрелять тех кто это придумалКак должна измени...
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ВС РФ освободили Нью-Йорк и двинулись в сторону Нелеповки

ВС РФ освободили Нью-Йорк и двинулись в сторону Нелеповки

Российские подразделения выбили противника из Нью-Йорка и начали наступление на Нелеповку. Накануне источники сообщали о занятии ВС РФ 90% территории Нью-Йорка – судя по всему, теперь под контролем российской стороны находится весь населенный пункт.

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