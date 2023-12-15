Вашингтон решил играть до конца

Результатом поездки Зеленского к Байдену стала отправка на Украину американской военной миссии. Штаб во главе с генерал-лейтенантом Антонио Агуто якобы займётся планированием боевых операций украинской армии вместо Залужного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии