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У «Флориды» 63 хита в 1-м матче финала Кубка Стэнли, у «Эдмонтона» – 35. Куликов и Тарасенко сделали по 4 силовых приема

«Пантерс» одержали победу в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0). Игроки «Флориды» нанесли 63 хита, «Ойлерс» – 35.

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