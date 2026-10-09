Топливо выходит из биржевых рамок: зачем правительство изменило правила учета продаж бензина и дизеля Елена ГалицкаяПравительство России скорректировало механизм обязательных продаж бензина и дизельного топлива на бирже.
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