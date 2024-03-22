Идут в отказ: работники Rheinmetall бунтуют против постройки заводов в Украине Ирэн ОрлонскаяВ последние дни ведущие мировые СМИ активно отражают события, связанные с недовольством сотрудников Rheinmetall, выступающих против планов размещения заводов компании на территории Украины.
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