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Аргументы недели

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Сенат США принял к рассмотрению законопроект о жестких санкциях против России и Ирана

Сенат США принял к рассмотрению законопроект о жестких санкциях против России и Ирана

Сенат США проголосовал 86 голосами против 12 за продвижение двухпартийного законопроекта, предложенного покойным сенатором Линдси Грэмом (признан в России экстремистом и террористом), который предусматривает введение более жёстких санкций против России и Ирана.

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