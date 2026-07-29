Сенат США проголосовал 86 голосами против 12 за продвижение двухпартийного законопроекта, предложенного покойным сенатором Линдси Грэмом (признан в России экстремистом и террористом), который предусматривает введение более жёстких санкций против России и Ирана.
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