"Банки.ру": людям с долговой нагрузкой от 50% будет сложнее получить кредит с октября

Россиянам, которые направляют больше половины дохода на обслуживание кредитов, с октября может стать сложнее получить новый заем.
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