Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в СБ ООН о необходимости разобраться в том, насколько западные и, в частности, британские спецслужбы были вовлечены в подготовку удара по Крымскому мосту.
Полянский заявил о возможной роли Лондона в теракте на Крымском мосту
Комментарии
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александр фоксенко
"...ударить по мостам? Поди попади в них." - но у ВСУ же получается. И вааще, не можешь попасть в мост, езжай в Сибирь-снег убирать и не мешай другим. Мост не иголка. Попасть просто обязаны. Но в туннель под Ла-Маншем просто красивее будет. "Кинжал" достанет...глубины там у берега совсем не большие. А пусть не лезут!
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