Полянский заявил о возможной роли Лондона в теракте на Крымском мосту

александр фоксенко

"...ударить по мостам? Поди попади в них." - но у ВСУ же получается. И вааще, не можешь попасть в мост, езжай в Сибирь-снег убирать и не мешай другим. Мост не иголка. Попасть просто обязаны. Но в туннель под Ла-Маншем просто красивее будет. "Кинжал" достанет...глубины там у берега совсем не большие. А пусть не лезут!