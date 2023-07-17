Русская весна

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Полянский заявил о возможной роли Лондона в теракте на Крымском мосту

Полянский заявил о возможной роли Лондона в теракте на Крымском мосту

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в СБ ООН о необходимости разобраться в том, насколько западные и, в частности, британские спецслужбы были вовлечены в подготовку удара по Крымскому мосту.

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Комментарии
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александр фоксенко
&quot;...ударить по мостам? Поди попади в них.&quot; - но у ВСУ же получается. И вааще, не можешь попасть в мост, езжай в Сибирь-снег убирать и не мешай другим. Мост не иголка. Попасть просто обязаны. Но в туннель под Ла-Маншем просто красивее будет. &quot;Кинжал&quot; достанет...глубины там у берега совсем не большие. А пусть не лезут!
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