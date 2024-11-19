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Царьград

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Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал обеспечить полную готовность страны к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал обеспечить полную готовность страны к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил на слете командиров и политруков батальонов Корейской народной армии, где призвал обеспечить армии полную готовность к войне.

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