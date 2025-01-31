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Дубинский: через шесть месяцев у ВСУ не останется солдат на передовой

Дубинский: через шесть месяцев у ВСУ не останется солдат на передовой

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что бойцы Вооружённых сил Украины продолжат массово дезертировать в таком же количестве, то через полгода у Киева не останется солдат на передовой.

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