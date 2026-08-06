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Месси сделал 2+1 в игре с «Атлетико Сан-Луис» в Кубке лиг. Форвард «Интер Майами» сыграл полный матч и нанес 3 удара

«Интер Майами» обыграл « Атлетико Сан-Луис » (4:2) в матче группового этапа Кубка лиг. 39-летний форвард « Интер Майами » Лионель Месси сделал дубль и отметился результативной передачей.

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