«Я в полной мере ощутила, что такое бытовой алкоголизм»: Екатерина Варнава о кризисе и выходе из него

Карьера Екатерины Варнавы встала на паузу примерно в то же время, что и карьера Ивана Урганта. И примерно по тем же причинам: в феврале 2022 года обоим телеведущим не хватило фантазии на то, чтобы представить, как в самом скором времени пацифизм будет караться законом.
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