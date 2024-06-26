«Я в полной мере ощутила, что такое бытовой алкоголизм»: Екатерина Варнава о кризисе и выходе из него

Карьера Екатерины Варнавы встала на паузу примерно в то же время, что и карьера Ивана Урганта. И примерно по тем же причинам: в феврале 2022 года обоим телеведущим не хватило фантазии на то, чтобы представить, как в самом скором времени пацифизм будет караться законом.