В Госдуме предлагают выдавать нуждающимся сертификаты на продукты и лекарства

В Госдуме предлагаюn ввести для малообеспеченным граждан и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, продовольственно-лекарственные сертификаты для покупки социально значимых товаров первой необходимости и нужных лекарственных препаратов.
В Госдуме предлагаюn ввести для малообеспеченным граждан и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, продовольственно-лекарственные сертификаты для покупки социально значимых товаров первой необходимости и нужных лекарственных препаратов.
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