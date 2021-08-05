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В Госдуме предлагают выдавать нуждающимся сертификаты на продукты и лекарства

В Госдуме предлагаюn ввести для малообеспеченным граждан и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, продовольственно-лекарственные сертификаты для покупки социально значимых товаров первой необходимости и нужных лекарственных препаратов.

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