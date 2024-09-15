Пора дать людям хотя бы "кусок правды": Яна Поплавская призвала власти очнуться

Актриса Яна Поплавская резко высказалась о "кризисе смыслов" в русском обществе. Она отметила, что пока одни ценой своей жизни защищают страну и сражаются за будущее наших детей, другие в лучшем случае живут как ни в чём не бывало, в худшем – делают деньги на крови.