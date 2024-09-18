В Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по факту покушения на кражу топлива

Следственным управлением УМВД России по г. Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 43-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на кражу, с причинением значительного ущерба организации.
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