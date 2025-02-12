В Нижегородской области полицейские выявили факт превышения должностных полномочий

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России по ЗАТО Саров и УФСБ по региону в ходе оперативных мероприятий было установлено, что заместитель начальника отделения Саровского районного отделения судебных приставов ГУ ФССП по Нижегородской области незаконно предоставляла в вышестоящие подразделения информацию о начислении заработной платы сотрудникам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Криминальная студенческая практика. В Иркутске полицейские пресекли деятельность ячейки пособников зарубежных телефонных мошенников
- В Нижнем Новгороде полицейские пресекли деятельность экстремистского сообщества
- Разрешение на временное проживание оформили полицейские Брянской области гражданину Германии
Свежие комментарии