В Нижегородской области полицейские выявили факт превышения должностных полномочий

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России по ЗАТО Саров и УФСБ по региону в ходе оперативных мероприятий было установлено, что заместитель начальника отделения Саровского районного отделения судебных приставов ГУ ФССП по Нижегородской области незаконно предоставляла в вышестоящие подразделения информацию о начислении заработной платы сотрудникам.