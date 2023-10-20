7 комнатных растений, которые цветут зимой

Уже совсем скоро багряно-желтые оттенки октября сменятся унылой ноябрьской серостью. Впрочем, не будем впадать в отчаяние – восполнить "дефицит" ярких красок нам помогут комнатные растения, которые цветут зимой.
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