NI: Украине придется принять, что мирные переговоры пройдут между США и РФ

В материале издания National Interest сообщается, что Соединённые Штаты Америки и Российская Федерация намерены вести диалог о прекращении конфликта на территории Украины без привлечения к этому процессу украинского правительства.
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