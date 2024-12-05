За прошедшие сутки в области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими

В Шуе в 10-13 на регулируемом перекрестке улиц Кооперативная – Свердлова 73-летний мужчина, управляя автомобилем «Джилли Эмгранд Х7», при повороте налево совершил столкновение с движущемся со встречного направления прямо автомобилем «Мазда 3», под управлением 32-летнего мужчины.