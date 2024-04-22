SIPRI: СВО разогнало гонку вооружений по всему миру

Мировые траты на оборону и вооружения достигли исторического рекорда.Эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) написали ежегодный отчёт, в котором отметили новую гонку вооружений в мире, связав их с конфликтами и нестабильностью в Европе и на Ближнем Востоке.