SIPRI: СВО разогнало гонку вооружений по всему миру

Мировые траты на оборону и вооружения достигли исторического рекорда.Эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) написали ежегодный отчёт, в котором отметили новую гонку вооружений в мире, связав их с конфликтами и нестабильностью в Европе и на Ближнем Востоке.
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