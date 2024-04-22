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SIPRI: СВО разогнало гонку вооружений по всему миру

SIPRI: СВО разогнало гонку вооружений по всему миру

Мировые траты на оборону и вооружения достигли исторического рекорда.Эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) написали ежегодный отчёт, в котором отметили новую гонку вооружений в мире, связав их с конфликтами и нестабильностью в Европе и на Ближнем Востоке.

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