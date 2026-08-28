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"Правила тишины": Лавров высказался о визите директора ЦРУ в Москву

"Правила тишины": Лавров высказался о визите директора ЦРУ в Москву

Правилом для всех спецслужб в мире является проведение всех работ "в тишине", Россия и США не являются исключением, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

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