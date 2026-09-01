В ГД предложили использовать спутниковый интернет для грузовых БПЛА

В России нужно задействовать спутниковую связь для управления беспилотным транспортом на дорогах страны, в том числе между городами, заявил член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов («Единая Россия»).
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