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Закон, порядок, государство

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Поисковики Академии ГПС МЧС России обнаружили останки 63 бойцов Красной армии

Поисковики Академии ГПС МЧС России обнаружили останки 63 бойцов Красной армии

Поисковый отряд Академии участвует в Вахте Памяти на территории Бельского района Тверской области, где в 1942 году проходили тяжелые и кровопролитные бои во время операции «Марс».

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