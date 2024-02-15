Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Пять минут хорошего настроения. Яндекс

Пять минут хорошего настроения. Яндекс

Яндекс-картинка.   Один мальчик загадал на Новый год, чтобы у него был самый яркий костюм и всякие-разные вкусняшки.

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