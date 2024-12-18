Химатака под Волчанском: новости СВО от 18 декабря 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1028-й день спецоперации России на Украине

На 18 декабря 2024 года российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях, включая Херсонское, Запорожское, Краснолиманское и Купянское, добиваясь тактических успехов и расширяя зоны контроля.
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