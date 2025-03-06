Ситуация в Курской области: С тяжелыми боями русские войска продолжают продвигаться

Бойцы 9-го полка идут вперёд, окружая Суджу.О том, как военнослужащие 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса принимают участие в отражении нападения украинских оккупантов на территории Курской области, показали в спецрепортаже WarGonzo.
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