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Шоу-бизнес: Хотела принять постриг, но влюбилась, родила 3 детей и овдовела в 36 лет: Как живет звезда сериала «Бедная Настя» Анна Табанина

Шоу-бизнес: Хотела принять постриг, но влюбилась, родила 3 детей и овдовела в 36 лет: Как живет звезда сериала «Бедная Настя» Анна Табанина

Анна Табанина получила широкую известность благодаря своей роли в сериале «Бедная Настя». Её аристократическая внешность и выдающаяся красота завоевали признание зрителей, а её талант и артистизм вызвали восторг у коллег и режиссёров, которые предсказывали ей блестящую карьеру, но она решила уйти в монастырь.

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