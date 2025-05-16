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Военное обозрение

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В ночь на 16 мая ВС РФ нанесли удары ФАБами по целям в Сумской области, а также БПЛА - в Киевской, Черкасской и других областях Украины

В ночь на 16 мая ВС РФ нанесли удары ФАБами по целям в Сумской области, а также БПЛА - в Киевской, Черкасской и других областях Украины

Российские военные, несмотря на все околопереговорные перипетии, продолжают боевую работу.

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