Вице-премьер Калинак: жизнь Фицо после покушения уже не под угрозой

Жизнь руководителя правительства Словакии Роберта Фицо после осуществленного покушения на него уже не под угрозой, прогноз состояния политика позитивный.
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