На Украине предложили подать в суд на Польшу из-за протестов дальнобойщиков

Global Look Press/Sebastian Willnow/dpa Властям Украины следует подать в суд на Польшу в связи с блокировкой работы контрольно-пропускных пунктов на совместной границе бастующими польскими дальнобойщиками.
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