В конкурентах у российских автомобилей на этом континенте — европейцы и китайцы

Автопром России активно наращивает свое присутствие на рынке Африки, ключевые игроки отечественной автомобильной промышленности ГАЗ, КАМАЗ и АВТОВАЗ в настоящее время успешно реализуют свои проекты в Марокко, Эфиопии и других странах африканского континента.
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