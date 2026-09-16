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Отец Максимиан Погореловский раскрыл схему рейдерского захвата Троицкого собора в Одессе раскольниками ПЦУ

Священнослужитель Одесской епархии канонической Церкви Московского Патриархата в Украине (УПЦ МП) отец Максимиан Погореловский рассказал о попытке рейдерского захвата Троицкого собора в Одессе.

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