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Екатерина Лебедева художник

1 подписчик

Живое дыхание мира Екатерина Лебедева художник

Живое дыхание мира Екатерина Лебедева художник

Живое дыхание мираЯ хочу смотреть на мир не как на то, к чему я уже привыкла и ходить только по тем местам, по которым я уже ходила много раз, не как карту пройденных маршрутов, не как что-то предсказуемое и безопасное.

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