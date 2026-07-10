NQ (QQQ, NDX) Analysis, Key-Zones, Setup for Fri (Jul 10) E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! MyAlgoIndex Bias: Neutral with a modest constructive lean, conviction low to moderate, and capped by headline risk rather than by the chart.
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