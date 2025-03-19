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Царьград

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Кубань в огне: ВСУ вдарили по нефтебазе, бушует пламя. Подоляка сказал прямо - "Я так понимаю, это ответ Зеленского"

Кубань в огне: ВСУ вдарили по нефтебазе, бушует пламя. Подоляка сказал прямо - "Я так понимаю, это ответ Зеленского"

"Я так понимаю, это ответ Зеленского", - сказал прямо военный блогер Подоляка после того, как ВСУ вдарили по нефтебазе, где сейчас бушует пламя.

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