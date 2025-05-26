В Смоленске отпраздновали День славянской письменности и культуры

«Смоляне, не забывайте и цените богатейшее историческое наследие от великих предков». Участие в событиях принял губернатор Василий Анохин В Смоленске прошли торжества, посвященные Дню славянской письменности и культуры.
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