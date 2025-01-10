Президент Литвы высказал притязания на Калининградскую область

Президент Литвы Гинатас Науседа 9 января высказал притязания на Калининградскую область.«Решение России переименовать музей, посвященный Кристионасу Донелайтису, классику литовской литературы, — это очередная неприемлемая попытка переписать историю», — написал он на своей странице в сети X (бывш.