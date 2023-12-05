Новая теория квантовой гравитации утверждает, что ни один объект не имеет точно определенной массы

Последние несколько десятилетий множество физиков пытались создать теорию, объединяющую квантовую механику — описывающую поведение атомов и субатомных частиц — и гравитацию, описывающую поведение куда более крупных объектов.
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