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Новая теория квантовой гравитации утверждает, что ни один объект не имеет точно определенной массы

Новая теория квантовой гравитации утверждает, что ни один объект не имеет точно определенной массы

Последние несколько десятилетий множество физиков пытались создать теорию, объединяющую квантовую механику — описывающую поведение атомов и субатомных частиц — и гравитацию, описывающую поведение куда более крупных объектов.

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