«Мы ждали от него других результатов». Марко намекнул на увольнение Лоусона

«Мы ждали от него других результатов». Марко намекнул на увольнение ЛоусонаGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко дал понять, что Лиам Лоусон не задержится надолго в старшей команде австрийского концерна со своими нынешними результатами.