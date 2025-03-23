«Мы ждали от него других результатов». Марко намекнул на увольнение Лоусона

«Мы ждали от него других результатов». Марко намекнул на увольнение ЛоусонаGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко дал понять, что Лиам Лоусон не задержится надолго в старшей команде австрийского концерна со своими нынешними результатами.
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