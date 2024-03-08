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Царьград

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Ваши молитвы творят чудеса: Самые важные слова, которая должна услышать каждая женщина

Ваши молитвы творят чудеса: Самые важные слова, которая должна услышать каждая женщина

Учредитель Царьграда Константин Малофеев поздравил всех женщин с 8 марта, напомнив о самом главном. Наши дорогие, любимые и родные женщины, мамы и бабушки, жёны и сёстры, дочери и внучки, с праздником вас! - обратился с поздравлением в своём Telegram-канале учредитель Царьграда Константин Малофеев.

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