Паниш: «У нас есть повод для празднования — годовщина начала расследования по моей жалобе...»

Бывший судья Алексей Паниш заявил, что с момента возбуждения уголовного дела по его жалобе прошел год, а «прокуратура до сих пор не нашла, кто из сотрудников НЦБК фальсифицировал документы и представил в администрацию президента ложную информацию».