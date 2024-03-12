Как я понял, что Путин настоящий, без двойников

Размышляя о президенте Владимире Путине, я задался себе вопросом: действительно ли у власти тот самый Путин или же правят тайные личности используя его двойников? Не спорю, опытным политологам мои рассуждения могут показаться наивными, но всё же поделюсь соображениями.