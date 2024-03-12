Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Как я понял, что Путин настоящий, без двойников

Как я понял, что Путин настоящий, без двойников

Размышляя о президенте Владимире Путине, я задался себе вопросом: действительно ли у власти тот самый Путин или же правят тайные личности используя его двойников? Не спорю, опытным политологам мои рассуждения могут показаться наивными, но всё же поделюсь соображениями.

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VORON VoronS
задрали уже со своей кабаевой! автор и Ко идите на....
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