Как я понял, что Путин настоящий, без двойников

Размышляя о президенте Владимире Путине, я задался себе вопросом: действительно ли у власти тот самый Путин или же правят тайные личности используя его двойников? Не спорю, опытным политологам мои рассуждения могут показаться наивными, но всё же поделюсь соображениями.
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