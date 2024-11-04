КДК РФС рассмотрит поведение футболистов Роши и Литвинова

Футболист московского "Спартака" Руслан Литвинов и игрок столичного ЦСКА Виллиан Роша приглашены на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), передает "Спорт-Экспресс".
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