Статус ветеранов хотят дать воевавшим в приграничных субъектах

Статус ветерана боевых действий или инвалида боевых действий предлагают дать военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств, участвовавшим в отражении нападений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные российские территории.
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