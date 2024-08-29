Журналист Боуз: слова Польши о помощи Киеву стали плохой новостью для Зеленского

Заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что Варшава уже предоставила Украине все, что могла в ответ на просьбы Киева, является плохой новостью для Владимира Зеленского и не несет ему ничего хорошего.
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