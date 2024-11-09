Аншлаговые залы и презентация культурных проектов – Новосибирская область отметила День Сибири в Москве

8 ноября, в День Сибири, Новосибирская область представила культурную программу в Москве. В Государственном театре наций прошло презентационное мероприятие важнейших стратегических направлений развития сферы культуры региона, а также показ знакового спектакля театра «Красный факел».
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