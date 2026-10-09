В Киеве назвали срок уничтожения мостов через Днепр в Запорожье На совещании в офисе Зеленского докладывали о том, что к концу осени ВС РФ могут уничтожить или серьёзно повредить все мосты через Днепр в Запорожье, что осложнит логистику запорожской группировки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Киев требует о...
- Киев отклонил пла...
- Киев требует о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым