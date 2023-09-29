Запреты и традиции в День Софии, Веры, Надежды и Любови 30 сентября 2023 года Влад ГершонПрихожане Русской Православной Церкви ежегодно в 30-е сутки сентября, в 2023 году это выпадает на субботу, чтут память Софьи, Надежды, Веры и Любови.